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В России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида

Предыдущий антирекорд был накануне, когда в стране скончалось 999 человек.

16 октября, 08:26
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Россия установила новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране было зафиксировано 1002 летальных исхода, что является максимумом с начала пандемии.

"Зафиксировано 1002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 883 человека", — говорится в сообщении оперштаба.

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Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда в стране было зарегистрировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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