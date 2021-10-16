В России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида
Предыдущий антирекорд был накануне, когда в стране скончалось 999 человек.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Россия установила новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране было зафиксировано 1002 летальных исхода, что является максимумом с начала пандемии.
"Зафиксировано 1002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 883 человека", — говорится в сообщении оперштаба.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда в стране было зарегистрировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции. На этом фоне главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с пандемией приближается к критической, и призвал россиян ускорить темпы вакцинации.
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