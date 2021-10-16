В России за сутки зафиксировали больше тысячи смертей от ковида

Россия установила новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в стране было зафиксировано 1002 летальных исхода, что является максимумом с начала пандемии.

"Зафиксировано 1002 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 883 человека", — говорится в сообщении оперштаба.