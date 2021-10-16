Гинцбург назвал возможные сроки постоянной регистрации "Спутника V" в РФ
По его словам, для обычных граждан это не повлечёт каких-либо изменений.
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Вакцина против ковида "Спутник V" может получить постоянную регистрацию в России уже через несколько недель. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи, где был разработан препарат, Александр Гинцбург.
"[Эксперты] рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю", — сказал он ТАСС.
По словам Гинцбурга, после постоянной регистрации препарата для центра будет меньше работы с бумагами, однако для потребителя "ничего абсолютно не изменится".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра им. Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Ранее стало известно, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца года.
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