Гинцбург назвал возможные сроки постоянной регистрации "Спутника V" в РФ

Вакцина против ковида "Спутник V" может получить постоянную регистрацию в России уже через несколько недель. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи, где был разработан препарат, Александр Гинцбург.

"[Эксперты] рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю", — сказал он ТАСС.

По словам Гинцбурга, после постоянной регистрации препарата для центра будет меньше работы с бумагами, однако для потребителя "ничего абсолютно не изменится".