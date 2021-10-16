НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург назвал возможные сроки постоянной регистрации "Спутника V" в РФ

По его словам, для обычных граждан это не повлечёт каких-либо изменений.

16 октября, 02:33
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Вакцина против ковида "Спутник V" может получить постоянную регистрацию в России уже через несколько недель. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи, где был разработан препарат, Александр Гинцбург.

"[Эксперты] рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю", — сказал он ТАСС.

По словам Гинцбурга, после постоянной регистрации препарата для центра будет меньше работы с бумагами, однако для потребителя "ничего абсолютно не изменится".

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины "Спутник V"

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины "Спутник V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра им. Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Ранее стало известно, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" до конца года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1