Минздрав утвердил список бесплатных препаратов для перенёсших инфаркт и инсульт

Министерство здравоохранения России утвердило перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенёсшие инсульт или инфаркт. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний", — указано в приказе, подписанном главой ведомства Михаилом Мурашко.

Согласно документу Минздрава, в утверждённый перечень лекарств входит 23 препарата, включая аторвастатин, индапамид и периндоприл. Отметим, что в августе стало известно, что Правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт.