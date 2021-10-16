Елизавета II полностью отказалась от алкоголя по рекомендации врачей

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники. Как уточняется, медицинские рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием.

Согласно источникам издания, 95-летняя британская королева недавно отказалась от своего любимого мартини и теперь пьёт только минеральную воду Malvern. Отмечается, что это решение было личным выбором Елизаветы II.

"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много", — подчеркнул источник издания.

Также сообщается, что у Елизаветы II впереди насыщенный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP 26 в Глазго и в следующем году — платиновый юбилей (70 лет) её восшествия на престол. В связи с этими событиями королева хочет находиться в наилучшем состоянии.