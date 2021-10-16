Машина с турецкими военными подорвалась в сирийской провинции Идлиб

В провинции Идлиб в САР подорвался на бомбе автомобиль, в котором находились турецкие военные, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источники. При этом, по данным РИА "Новости", при взрыве погибли двое турецких военнослужащих.