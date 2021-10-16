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Машина с турецкими военными подорвалась в сирийской провинции Идлиб

По данным местных СМИ, в результате ЧП погибли двое военнослужащих.

16 октября, 00:15
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В провинции Идлиб в САР подорвался на бомбе автомобиль, в котором находились турецкие военные, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источники. При этом, по данным РИА "Новости", при взрыве погибли двое турецких военнослужащих.

"Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет-Мисрин в провинции Идлиб", — уточнил источник агентства.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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