Машина с турецкими военными подорвалась в сирийской провинции Идлиб
По данным местных СМИ, в результате ЧП погибли двое военнослужащих.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
В провинции Идлиб в САР подорвался на бомбе автомобиль, в котором находились турецкие военные, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источники. При этом, по данным РИА "Новости", при взрыве погибли двое турецких военнослужащих.
"Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет-Мисрин в провинции Идлиб", — уточнил источник агентства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара самостоятельно уничтожит террористов в Сирии.
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