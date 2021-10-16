NASA: На устранение потери ориентации МКС потребовалось 30 минут

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что для восстановления ориентации Международной космической станции потребовалось полчаса.

"Управляющие полётом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и "Роскосмос" сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего", — говорится в сообщении NASA.

Там пояснили, что потерю контроля над ориентацией МКС спровоцировало включение двигателей корабля "Союз МС-18", которое неожиданно продолжилось после закрытия тестового окна.