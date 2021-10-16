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NASA: На устранение потери ориентации МКС потребовалось 30 минут

В результате ЧП станция развернулась на 57 градусов, но представители отрасли уверены, что в этом не было ничего страшного.

15 октября, 23:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что для восстановления ориентации Международной космической станции потребовалось полчаса.

"Управляющие полётом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и "Роскосмос" сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего", говорится в сообщении NASA.

Эксперт объяснил потерю ориентации МКС во время тестирования двигателей "Союза"

Эксперт объяснил потерю ориентации МКС во время тестирования двигателей "Союза"

Там пояснили, что потерю контроля над ориентацией МКС спровоцировало включение двигателей корабля "Союз МС-18", которое неожиданно продолжилось после закрытия тестового окна.

Напомним, 15 октября Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает. Предварительной версией случившегося считается "некорректная наземная процедура".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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