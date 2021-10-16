NASA: На устранение потери ориентации МКС потребовалось 30 минут
В результате ЧП станция развернулась на 57 градусов, но представители отрасли уверены, что в этом не было ничего страшного.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что для восстановления ориентации Международной космической станции потребовалось полчаса.
"Управляющие полётом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и "Роскосмос" сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего", — говорится в сообщении NASA.
Там пояснили, что потерю контроля над ориентацией МКС спровоцировало включение двигателей корабля "Союз МС-18", которое неожиданно продолжилось после закрытия тестового окна.
Напомним, 15 октября Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает. Предварительной версией случившегося считается "некорректная наземная процедура".
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