Вучич счёл предложенную Россией цену на газ неприемлемой

Сербский президент Александр Вучич заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет иметь решающее значение для контракта на поставку газа в страну.

"До конца 2021 года мы покупаем по 6,5 млн кубометров газа ежедневно, сейчас мы тратим уже больше 6,5 млн, за эти объёмы мы платим $270, в настоящий момент это лучшая цена в Европе, а зимой мы будем тратить по 11,5 млн. В ПГХ у нас 268 млн кубометров, у русских 170 млн в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100–120 млн кубометров", — отметил Вучич в эфире телеканала Prva.

Он уточнил, что Москва предложила формулу расчёта стоимости газа, согласно которой тысяча кубометров стоила бы с 2022 года 790 долларов, а это Белград не устраивает. Вучич назвал такую стоимость неприемлемой. По нынешнему контракту, который истекает в конце этого года, Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за тысячу кубометров. Белград желает сохранить эту цену на газ на протяжении шести месяцев 2022 года.

"Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену", — подчеркнул сербский лидер.