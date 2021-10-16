"Нафтогаз" сообщил о падении объёмов транзита газа через Украину в два раза
Там отметили, что в январе этот показатель достигал 180 миллионов кубометров в сутки.
Фото © "Нафтогаз Украины"
Суточные объёмы прокачки газа через территорию Незалежной упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Если мы посмотрим даже на суточные объёмы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас, я смотрю, меньше 100, приблизительно 80", — уточнил глава "Нафтогаза" в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Позже российский лидер Владимир Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Незалежной, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Киев в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.
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