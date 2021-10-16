"Нафтогаз" сообщил о падении объёмов транзита газа через Украину в два раза

Суточные объёмы прокачки газа через территорию Незалежной упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Если мы посмотрим даже на суточные объёмы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас, я смотрю, меньше 100, приблизительно 80", — уточнил глава "Нафтогаза" в эфире телеканала "Украина 24".