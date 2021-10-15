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Новак рассказал о переговорах с Германией по транзиту газа через Украину после 2024 года

С немецкой стороны в консультациях участвует специальный представитель Правительства ФРГ Георг фон Вальдерзее, который курирует в Берлине украинский газовый вопрос.

15 октября, 10:54

Фото © Kremlin.ru

Россия обсуждает с Германией вопрос сохранения транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он уточнил, что с немецкой стороны в консультациях участвует специальный представитель Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину, Георг фон Вальдерзее, однако подробности сообщить отказался.

"Я не думаю, что наши переговоры нужно выводить в публичную плоскость, у нас идут консультации", — отметил Новак.

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Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле уже прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину.

А на днях президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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