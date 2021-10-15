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Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям от смешанных браков

Как подчеркнул глава МИД, это не должно зависеть ни от места рождения ребёнка, ни от места проживания такой семьи.

15 октября, 10:51
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Детям от смешанных браков хотят автоматически давать российское гражданство вне зависимости от места рождения. О том, что власти собираются реализовать эту инициативу, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

"Мы убеждены, что, где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребёнок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", — отметил министр на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

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А ранее в Госдуму вносили законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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