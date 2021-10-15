Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям от смешанных браков
Как подчеркнул глава МИД, это не должно зависеть ни от места рождения ребёнка, ни от места проживания такой семьи.
Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Детям от смешанных браков хотят автоматически давать российское гражданство вне зависимости от места рождения. О том, что власти собираются реализовать эту инициативу, рассказал глава МИД Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что, где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребёнок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", — отметил министр на Всемирном конгрессе российских соотечественников.
А ранее в Госдуму вносили законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ.
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