Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям от смешанных браков

Детям от смешанных браков хотят автоматически давать российское гражданство вне зависимости от места рождения. О том, что власти собираются реализовать эту инициативу, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

"Мы убеждены, что, где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребёнок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", — отметил министр на Всемирном конгрессе российских соотечественников.