Лавров в шутку предложил заменить термин "омбудсмен" политкорректным "омбудспёрсон"

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что в современном мире термин "омбудсмен" может оказаться политически некорректным. Речь об этом зашла во время его выступления на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве.

"Лучше говорить тогда уже, что есть либо "омбудсвумен", либо "омбудсмен", но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Евразийском женском форуме, наверное, лучше говорить что-нибудь нейтральное — "омбудспёрсон" например", — в шутку предложил дипломат.

А уже всерьёз Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".

Напомним, в ходе Евразийского женского форума уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России. По её словам, всё зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека.