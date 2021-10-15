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Лавров в шутку предложил заменить термин "омбудсмен" политкорректным "омбудспёрсон"

Министр считает, что в современном мире не обойтись без феминитивов, правда, ему самому больше нравятся русские слова — "уполномоченный" и "уполномоченная".

15 октября, 10:40
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что в современном мире термин "омбудсмен" может оказаться политически некорректным. Речь об этом зашла во время его выступления на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве.

"Лучше говорить тогда уже, что есть либо "омбудсвумен", либо "омбудсмен", но, учитывая вчерашнюю дискуссию в Петербурге на Евразийском женском форуме, наверное, лучше говорить что-нибудь нейтральное — "омбудспёрсон" например", — в шутку предложил дипломат.

А уже всерьёз Лавров добавил, что ему самому гораздо ближе русский термин "уполномоченный" и "уполномоченная".

Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач

Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач

Напомним, в ходе Евразийского женского форума уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, может ли женщина стать президентом России. По её словам, всё зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека.

Ранее Лайф публиковал результаты опроса, который показал, как россияне относятся к списку запрещённых для женщин профессий. Всё больше жителей страны считают, что пора отказаться от данного списка, уравняв мужской и женский пол в этом вопросе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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