Псаки раскритиковала качество дошкольного образования в США и нелестно прошлась по Латвии
Она отметила, что "даже в этой европейской стране" дела с обучением малышей обстоят лучше.
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Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки раскритиковала уровень дошкольного образования в Соединённых Штатах. Она отметила, что её страна по этому показателю уступает многим государствам, и привела в пример Европу. При этом на брифинге она умудрилась пройтись и по Латвии, о которой сказала, что "даже там" в этой сфере всё иначе.
"Только около половины трёх-четырёхлетних детей в США зарегистрированы как получающие раннее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах — Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии", — сказала она, оговорившись позже, что слово "даже" стоило заменить на нейтральное "также".
Псаки не раз отличилась своими одиозными высказываниями и курьёзами во время публичных выступлений. Так, однажды она с трудом произнесла фамилию американского политика. На видеозаписи, которую распространил Белый дом, было видно, что Псаки с усилием произносит фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема.
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