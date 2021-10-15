НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Псаки раскритиковала качество дошкольного образования в США и нелестно прошлась по Латвии

Она отметила, что "даже в этой европейской стране" дела с обучением малышей обстоят лучше.

15 октября, 10:36
<p>Фото © Drew Angerer / Getty Images</p>

Фото © Drew Angerer / Getty Images

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки раскритиковала уровень дошкольного образования в Соединённых Штатах. Она отметила, что её страна по этому показателю уступает многим государствам, и привела в пример Европу. При этом на брифинге она умудрилась пройтись и по Латвии, о которой сказала, что "даже там" в этой сфере всё иначе.

"Только около половины трёх-четырёхлетних детей в США зарегистрированы как получающие раннее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах — Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии", — сказала она, оговорившись позже, что слово "даже" стоило заменить на нейтральное "также".

Псаки дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II

Псаки дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II

Псаки не раз отличилась своими одиозными высказываниями и курьёзами во время публичных выступлений. Так, однажды она с трудом произнесла фамилию американского политика. На видеозаписи, которую распространил Белый дом, было видно, что Псаки с усилием произносит фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема.

Критикующий Байдена за оговорки Трамп перепутал Пакистан и Афганистан

Критикующий Байдена за оговорки Трамп перепутал Пакистан и Афганистан

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1