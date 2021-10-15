Псаки раскритиковала качество дошкольного образования в США и нелестно прошлась по Латвии

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки раскритиковала уровень дошкольного образования в Соединённых Штатах. Она отметила, что её страна по этому показателю уступает многим государствам, и привела в пример Европу. При этом на брифинге она умудрилась пройтись и по Латвии, о которой сказала, что "даже там" в этой сфере всё иначе.

"Только около половины трёх-четырёхлетних детей в США зарегистрированы как получающие раннее образование. Сравните с 90% детей в развитых странах — Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии", — сказала она, оговорившись позже, что слово "даже" стоило заменить на нейтральное "также".