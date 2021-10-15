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Путин считает, что талибам будет сложно отказаться от наркотрафика

Производство запрещённых веществ является источником больших доходов, что сейчас очень нужно Афганистану, заявил российский лидер.

15 октября, 10:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArianaNews_/status/1438429203335110656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ariana News</a></p>

Фото © Twitter / Ariana News

До захвата Афганистана движение "Талибан"* успешно боролось с наркопроизводством в стране, однако теперь, когда боевики пришли к власти, их желание продолжать эту борьбу вызывает сомнение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ.

"Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам — не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься или не хотят", — усомнился российский лидер.

По его мнению, в нынешних условиях с учётом экономического кризиса в Афганистане талибам будет непросто отказаться от такого источника доходов.

Путин: Не нужно торопиться с официальным признанием талибов

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Ранее стало известно, что делегация талибов прибудет в Россию на следующей неделе. Представители радикалов прилетят для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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