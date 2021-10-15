Путин считает, что талибам будет сложно отказаться от наркотрафика

До захвата Афганистана движение "Талибан"* успешно боролось с наркопроизводством в стране, однако теперь, когда боевики пришли к власти, их желание продолжать эту борьбу вызывает сомнение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ.

"Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам — не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься или не хотят", — усомнился российский лидер.

По его мнению, в нынешних условиях с учётом экономического кризиса в Афганистане талибам будет непросто отказаться от такого источника доходов.

Ранее стало известно, что делегация талибов прибудет в Россию на следующей неделе. Представители радикалов прилетят для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.