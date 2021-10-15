Собчак сняли с кандидатуры ведущей конкурса красоты в США, предложив контракт другой звезде

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Продюсеры американского конкурса красоты Miss Russian United States – 2021 в самый последний момент заменили ведущую шоу, которой должна была стать Ксения Собчак. Организатор мероприятия обновила в своём инстаграме фото с анонсом мероприятия, на котором внезапно появились другие лица.

Организаторы конкурса красоты "Русская мисс Америка", который должен состояться уже сегодня, решили, что вести мероприятие должна певица Анна Седокова. Своё решение они никак не объяснили. Вероятно, это произошло в свете последних событий с участием Собчак.