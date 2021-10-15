Собчак сняли с кандидатуры ведущей конкурса красоты в США, предложив контракт другой звезде
Своё решение организаторы мероприятия не объяснили, но, вероятнее всего, это произошло в свете последних событий с участием российской поп-дивы.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Фото © Instagram / likaosipova
Продюсеры американского конкурса красоты Miss Russian United States – 2021 в самый последний момент заменили ведущую шоу, которой должна была стать Ксения Собчак. Организатор мероприятия обновила в своём инстаграме фото с анонсом мероприятия, на котором внезапно появились другие лица.
Организаторы конкурса красоты "Русская мисс Америка", который должен состояться уже сегодня, решили, что вести мероприятие должна певица Анна Седокова. Своё решение они никак не объяснили. Вероятно, это произошло в свете последних событий с участием Собчак.
Продюсером ежегодного конкурса выступает бывшая модель, а ныне телеведущая и актриса Лика Осипова, проживающая в Лос-Анджелесе. Параллельно с этим девушка продюсирует свой основной конкурс "Мисс русскоговорящий LA".
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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