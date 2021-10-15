Синод РПЦ из-за ковида перенёс Архиерейский собор на май 2022 года
Уточняется, что ранее собор планировалось провести в этом году с 15 по 18 ноября.
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Священный синод Русской православной церкви решил перенести проведение Архиерейского собора в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответствующее заявление синода было опубликовано на официальном портале РПЦ.
"В связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора на май 2022 года, определив датами его заседаний 26–29 мая 2022 года", — говорится в заявлении. Уточняется, что собор планировалось провести с 15 по 18 ноября.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл встретится с папой римским Франциском. При этом на сегодняшний день визит понтифика в Россию невозможен, это знают обе стороны, отметил митрополит Иларион.
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