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Путин: Не нужно торопиться с официальным признанием талибов

Российский лидер согласен с тем, что с ними "надо взаимодействовать", но не более того.

15 октября, 10:07
<p>Фото © Tunahan Turhan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Tunahan Turhan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Президент России Владимир Путин призвал коллег из СНГ не торопиться с признанием власти движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств.

"Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", — рассуждает российский лидер.

Ранее Путин предупреждал, что после прихода к власти талибов в стране сохраняется неспокойная обстановка в связи с деятельностью террористов. Президент России опасается, что они могут начать экспансию в соседние страны.

"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

Напомним, что 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны, а законный президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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