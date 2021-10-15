Путин: Не нужно торопиться с официальным признанием талибов

Президент России Владимир Путин призвал коллег из СНГ не торопиться с признанием власти движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств.

"Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", — рассуждает российский лидер.

Ранее Путин предупреждал, что после прихода к власти талибов в стране сохраняется неспокойная обстановка в связи с деятельностью террористов. Президент России опасается, что они могут начать экспансию в соседние страны.