Тело мужчины нашли в такси Uber в Москве
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Тело неизвестного мужчины нашли в такси Uber на Боровском шоссе в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сейчас на месте работают оперативные службы, эксперт осматривает тело на предмет видимых следов причин смерти.
А накануне сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве собственного деда. Девушка призналась в преступлении и объяснила, что ударила пенсионера ножом, потому что он на неё якобы напал. Однако позже она изменила показания и заявила, что дедушка не выпускал её из дома.
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