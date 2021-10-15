НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тело мужчины нашли в такси Uber в Москве

Сейчас на месте работают оперативные службы.

15 октября, 10:02

Тело мужчины нашли в такси Uber в Москве/ Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тело неизвестного мужчины нашли в такси Uber на Боровском шоссе в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сейчас на месте работают оперативные службы, эксперт осматривает тело на предмет видимых следов причин смерти.

На юге Москвы взорвалась газовая подстанция

На юге Москвы взорвалась газовая подстанция

А накануне сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве собственного деда. Девушка призналась в преступлении и объяснила, что ударила пенсионера ножом, потому что он на неё якобы напал. Однако позже она изменила показания и заявила, что дедушка не выпускал её из дома.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1