Тело мужчины нашли в такси Uber в Москве/ Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

А накануне сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве собственного деда. Девушка призналась в преступлении и объяснила, что ударила пенсионера ножом, потому что он на неё якобы напал. Однако позже она изменила показания и заявила, что дедушка не выпускал её из дома.