На юге Москвы взорвалась газовая подстанция

В Москве взорвалась газовая подстанция. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на улице Грина произошёл взрыв газовой подстанции. Огонь перекинулся на рядом припаркованные автомобили. По сведениям Лайфа, площадь пожара составляет 13 квадратных метров.

Информация о пострадавших пока не поступала. На место прибыло около шести единиц техники. Спасатели уже занимаются ликвидацией огня. На кадрах с места происшествия видно, как после взрыва стоящие поблизости автомобили охватило большое пламя.