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На юге Москвы взорвалась газовая подстанция

На место прибыло около шести единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

15 октября, 09:50

В Москве взорвалась газовая подстанция. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на улице Грина произошёл взрыв газовой подстанции. Огонь перекинулся на рядом припаркованные автомобили. По сведениям Лайфа, площадь пожара составляет 13 квадратных метров.

Информация о пострадавших пока не поступала. На место прибыло около шести единиц техники. Спасатели уже занимаются ликвидацией огня. На кадрах с места происшествия видно, как после взрыва стоящие поблизости автомобили охватило большое пламя.

В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв

В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв

Ранее мощный пожар произошёл на нефтебазе в Подмосковье. Для тушения на место было направлено четыре единицы техники и 16 человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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