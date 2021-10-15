В Еврокомиссии заявили, что Россия не манипулирует ценами на газ

"У нас нет причины считать, что она [Россия] оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа", — отметил он в интервью телеканалу bTV.