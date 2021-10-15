В Еврокомиссии заявили, что Россия не манипулирует ценами на газ
Франс Тиммерманс высказался и о трубопроводе "Северный поток – 2", заявив, что его лицензирование полностью зависит от властей Германии.
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Российская компания "Газпром" полностью выполняет контракты по поставкам газа в Европу и не манипулирует ценами на топливо. Такое заявление сделал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"У нас нет причины считать, что она [Россия] оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа", — отметил он в интервью телеканалу bTV.
Тиммерманс высказался и о трубопроводе "Северный поток – 2", заявив, что его лицензирование полностью зависит от властей Германии, которые "хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации".
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, и уже 15 сентября впервые в истории стоимость газа достигла 900 долларов. При этом 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился. При этом Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Президент вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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