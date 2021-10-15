Россияне пожаловались на снижение продуктивности, подавленность и стресс из-за осенней хандры

Примерно треть россиян осенью стали менее продуктивными, чем обычно, а 31% тяжелее справляются с напряжением из-за погоды. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса городской мобильности "Ситимобил" и ResearchMe. Его результаты оказались в распоряжении Лайфа.

Так, почти 40% россиян признались, что осенью, когда за окном дождь и серость, они чувствуют себя эмоционально подавленными. Четверть отметили, что в это время года настроение заметно ухудшается, а упадок сил становится ощутимее. Тех "сверхлюдей", которые осенью ощущают себя, наоборот, энергичнее — всего 10%.

Согласно результатам опроса, период с сентября по ноябрь для россиян стал более стрессовым, чем обычно. 31% стало тяжелее справляться с напряжением из-за плохой погоды, треть опрошенных больше стрессуют из-за грязи, серости и собственной усталости. Осень повлияла и на продуктивность некоторых россиян: 27% опрошенных заметили, что они "не в ресурсе" для полной отдачи на работе.

Более половины россиян предпочли бы передвигаться в дождливый день на такси, рисуя сердечки на запотевшем стекле. На втором месте оказался общественный транспорт — его в непогоду выбирает 41% респондентов. А вот примерно 20% заметили, что осенью им стало в тягость передвигаться на общественном транспорте, почти 15% стараются заменить его передвижением на личном автомобиле, такси или каршеринге. Для 14% опрошенных дождь, ветер и холод — не повод отказываться от пеших прогулок. Вероятно, это всё те же энергичные "сверхлюди".

Некоторым россиянам стало сложнее просыпаться по утрам, часть старается как можно больше времени проводить дома. Отмечается, что в это время года люди начали активнее пользоваться услугами доставки, а другие с наступлением осени ездят в офис с меньшим энтузиазмом, чем обычно. Интересно, что почти каждый десятый россиянин осенью стал чаще опаздывать.

Консультант сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова связывает осеннюю хандру с перестройкой организма. Она отмечает, что подавленное настроение всегда связано с переходными периодами, в частности от тёплого лета к зиме, когда сокращается солнечный день и начинаются холода. В том числе перестраивается организм, что требует дополнительных сил, а люди зачастую не учитывают этого. Специалист посоветовала россиянам больше отдыхать в это время года.