В России зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса за минувшие сутки, сообщает Федеральный оперативный штаб. Эта цифра — максимум за всю пандемию. Предыдущий антирекорд был поставлен буквально вчера, когда из-за ковида и его последствий умерло 985 человек. Общее число умерших от коронавируса россиян увеличилось до 221 313.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической. Он призвал коллег-медиков усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации среди населения, а соотечественников — быть более сознательными. А вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.