Новый максимум: В России от коронавируса за сутки умерло 999 человек
Предыдущий антирекорд был поставлен буквально вчера, а общее число летальных исходов с начала пандемии в нашей стране увеличилось до 221 313.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса за минувшие сутки, сообщает Федеральный оперативный штаб. Эта цифра — максимум за всю пандемию. Предыдущий антирекорд был поставлен буквально вчера, когда из-за ковида и его последствий умерло 985 человек. Общее число умерших от коронавируса россиян увеличилось до 221 313.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической. Он призвал коллег-медиков усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации среди населения, а соотечественников — быть более сознательными. А вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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