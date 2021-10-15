За сутки в России выявили 32 196 случаев ковида, это максимум за пандемию

За сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего инфицированных — в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф