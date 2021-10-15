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За сутки в России выявили 32 196 случаев ковида, это максимум за пандемию

При этом количество выздоровевших за этот же период меньше числа заболевших — 22 268.

15 октября, 08:58
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Беляев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Беляев

За сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего инфицированных — в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии зафиксировано 7 925 176 заболевших, за весь период умерло 221 313 пациентов, а выздоровело 6 960 024.

Проценко — о пандемии в России: Ситуация если не критическая, то уже близка к этому

Проценко — о пандемии в России: Ситуация если не критическая, то уже близка к этому

Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, также было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам (по уточнённым данным, 985) и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию (31 299). Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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