За сутки в России выявили 32 196 случаев ковида, это максимум за пандемию
При этом количество выздоровевших за этот же период меньше числа заболевших — 22 268.
Фото © ТАСС / Ярослав Беляев
За сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Больше всего инфицированных — в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии зафиксировано 7 925 176 заболевших, за весь период умерло 221 313 пациентов, а выздоровело 6 960 024.
Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, также было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам (по уточнённым данным, 985) и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию (31 299). Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.
Комментариев: 0