Россиян с ожирением предложили отпускать с работы раньше для занятий спортом
Такие меры потребуют определённых затрат от работодателей, но они окупятся путём оздоровления сотрудников и, как следствие, ростом их продуктивности, считает автор идеи.
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В России предложили отпускать россиян с ожирением на 1–2 часа в неделю раньше, чтобы те, наконец, смогли заняться спортом. Письмо с соответствующей инициативой министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову направил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщает "Вечерняя Москва".
Политик указал на то, что в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения, а всё из-за неправильного режима питания и дефицита физической нагрузки ввиду нехватки времени. А всему виной работа, считает Петров. Он добавил, что люди с ожирением чаще других уходят на больничный, а это "негативно сказывается на экономических показателях".
"Прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить 1–2 дополнительных часа в неделю (за счёт рабочего времени) для занятий спортом", — говорится в документе.
Автор инициативы обещает, что такие меры обязательно окупятся путём последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности. Кроме того, Петров предлагает ввести на предприятиях обязательную "пятиминутку здоровья" для всех сотрудников.
Кстати, Лайф писал, что с первого августа вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт и фитнес. Документ предусматривает, что россияне будут получать компенсацию за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Так что отвертеться от занятий спортом у россиян скоро не получится.
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