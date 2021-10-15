Россиян с ожирением предложили отпускать с работы раньше для занятий спортом

В России предложили отпускать россиян с ожирением на 1–2 часа в неделю раньше, чтобы те, наконец, смогли заняться спортом. Письмо с соответствующей инициативой министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову направил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщает "Вечерняя Москва".

Политик указал на то, что в России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают различными формами ожирения, а всё из-за неправильного режима питания и дефицита физической нагрузки ввиду нехватки времени. А всему виной работа, считает Петров. Он добавил, что люди с ожирением чаще других уходят на больничный, а это "негативно сказывается на экономических показателях".

"Прошу рассмотреть идею о внедрении ряда мероприятий по приведению населения в более атлетичную форму. К примеру, сотрудники предприятий и учреждений, страдающие ожирением, имеющие желание сбросить лишний вес и привести здоровье в порядок, могли бы получить 1–2 дополнительных часа в неделю (за счёт рабочего времени) для занятий спортом", — говорится в документе.

Автор инициативы обещает, что такие меры обязательно окупятся путём последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности. Кроме того, Петров предлагает ввести на предприятиях обязательную "пятиминутку здоровья" для всех сотрудников.