В Москве экспресс-тесты на ковид дали положительный результат лишь у 650 человек
Бесплатное тестирование в столице можно пройти в 20 точках, среди которых центры госуслуг и ТЦ.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
После того как в Москве появилась возможность пройти экспресс-тестирование на CoViD-19 в общественных местах, только у 650 человек результат оказался положительным. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"11 октября мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на CoViD-19. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошло 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получило отрицательный результат и только около 650 — положительный", — сказала она.
Ракова отметила, что при положительном результате человеку сразу проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Его результаты приходят по СМС и отображаются в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, к пациенту домой прибудет врач из поликлиники и назначит соответствующее лечение, а также выдаст необходимые препараты. В случае когда ПЦР-тест отрицательный, человек считается здоровым.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут.
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