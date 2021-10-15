В Москве экспресс-тесты на ковид дали положительный результат лишь у 650 человек

После того как в Москве появилась возможность пройти экспресс-тестирование на CoViD-19 в общественных местах, только у 650 человек результат оказался положительным. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"11 октября мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на CoViD-19. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошло 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получило отрицательный результат и только около 650 — положительный", — сказала она.

Ракова отметила, что при положительном результате человеку сразу проводят ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Его результаты приходят по СМС и отображаются в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, к пациенту домой прибудет врач из поликлиники и назначит соответствующее лечение, а также выдаст необходимые препараты. В случае когда ПЦР-тест отрицательный, человек считается здоровым.