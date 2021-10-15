Верховный суд признал посещение магазинов без маски значительным правонарушением
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране многие регионы ужесточают ограничительные меры.
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Нахождение в магазине без медицинской маски в условиях пандемии коронавирусной инфекции является значительным правонарушением. К такому выводу пришёл Верховный суд РФ.
В ВС России обратился житель Якутии, которому было назначено минимальное наказание по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" за нахождение в магазине без медицинской маски. Мужчина был не согласен с решением суда и пытался обжаловать его в нескольких инстанциях, надеясь на отмену постановления или признание правонарушения малозначительным. Однако желаемого россиянин так и не добился. Верховный суд РФ пояснил, что, согласно указу главы республики, граждане обязаны носить маски в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах.
"С учётом характера совершённого деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания. — Прим. Лайфа)", — говорится в постановлении суда.
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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Например, в Якутии система цифровых сертификатов начнёт действовать с 20 октября. Жители смогут сходить в кино, кафе и фитнес-клуб только по QR-коду.
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