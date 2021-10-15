Верховный суд признал посещение магазинов без маски значительным правонарушением

В ВС России обратился житель Якутии, которому было назначено минимальное наказание по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения" за нахождение в магазине без медицинской маски. Мужчина был не согласен с решением суда и пытался обжаловать его в нескольких инстанциях, надеясь на отмену постановления или признание правонарушения малозначительным. Однако желаемого россиянин так и не добился. Верховный суд РФ пояснил, что, согласно указу главы республики, граждане обязаны носить маски в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах.