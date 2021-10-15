Жителей Италии перестали пускать на рабочие места без ковидных сертификатов

В Италии с сегодняшнего дня вступила в силу норма об обязательном предъявлении так называемых Green Pass (электронных CoViD-сертификатов) для доступа к рабочим местам, сообщает РИА "Новости". Новые правила распространяются на сотрудников всех видов занятости: как сферы услуг и производства, так и, к примеру, госслужбы.

Местные власти приняли такое решение в целях стимулирования массовой вакцинации граждан. Перед правительством стояла амбициозная задача: чтобы 90% всех итальянцев в возрасте старше 12 лет привились от коронавируса. По данным местного Минздрава, эта цифра весьма достижима: на сегодняшний день процесс иммунизации полностью завершили 80,8% итальянцев, а хотя бы одну дозу вакцины уже получило свыше 85%.

Тем же, кто не привился, за приход на работу без Green Pass грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро. Единственным выходом для непривитых граждан остаётся получение разового сертификата после проведения ПЦР-теста на коронавирус. Однако платное исследование придётся проводить каждые 48 часов.

К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

