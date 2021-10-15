В Институте лазерной физики в Новосибирске прошли обыски

В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске прошли обыски. Информацию об этом подтвердил директор института, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев, сообщает местный новостной портал NGS.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении самого Тайченачева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, дело связано с исполнением договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.

"Судя по представленному мне документу, это так. Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия", — сообщил он.