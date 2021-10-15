Дагестанке спустя семь месяцев вернули детей, которых забрали из-за цветных волос и тату

Уроженец Дагестана Магомед Церетилов вернул своей бывшей жене троих несовершеннолетних детей, которых, вопреки решению Верховного суда региона, держал у себя на протяжении семи месяцев. Радостной новостью Нина Церетилова поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме".

"13 октября 2021 года в городе Грозном Чеченской Республики приставы-исполнители в рамках решения суда (с которого прошло семь месяцев) вернули мне моих детей! Благодарю всех, кто исполнил закон", — написала дагестанка.

Она поблагодарила приставов, которые "действовали крайне профессионально и в рамках закона", отметив, что ей и детям ещё предстоит долгая психологическая реабилитация. Церетилова уверена, что эта история ещё не закончена. Она считает, что, несмотря на возвращение детей, её семье может грозить опасность.