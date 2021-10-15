Дагестанке спустя семь месяцев вернули детей, которых забрали из-за цветных волос и тату
Многодетная мать уверена, что история ещё не закончена, а её семье может грозить опасность.
Фото © Instagram / lovva.nina
Уроженец Дагестана Магомед Церетилов вернул своей бывшей жене троих несовершеннолетних детей, которых, вопреки решению Верховного суда региона, держал у себя на протяжении семи месяцев. Радостной новостью Нина Церетилова поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме".
"13 октября 2021 года в городе Грозном Чеченской Республики приставы-исполнители в рамках решения суда (с которого прошло семь месяцев) вернули мне моих детей! Благодарю всех, кто исполнил закон", — написала дагестанка.
Она поблагодарила приставов, которые "действовали крайне профессионально и в рамках закона", отметив, что ей и детям ещё предстоит долгая психологическая реабилитация. Церетилова уверена, что эта история ещё не закончена. Она считает, что, несмотря на возвращение детей, её семье может грозить опасность.
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Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в их жизни, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу. В этот раз суд встал на сторону матери, но вопреки судебному решению отец отказался вернуть ей детей.
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