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Криминалисты объяснили, по каким признакам можно вычислить маньяка

Считается, что на формирование поведения преступника в первую очередь влияют проблемы в биологической, психологической и социальной сферах.

15 октября, 09:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бывший консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин рассказал, как за последние годы изменился портрет маньяка. Как уточнил специалист в беседе с URA.ru, образ семейного человека заменил "холостой рецидивист".

"О том, как любят говорить, что маньяки — примерные семьянины, носят маску нормальных, — нет. Последние все истории доказывают как раз обратное", — сказал криминалист.

Как утверждает Кирюхин, маньяками в большинстве своём оказываются раннее судимые, ведущие маргинальный образ жизни, неженатые мужчины, которые на момент преступления находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Российский полиграфолог Анна Кулик также добавила, что, в отличие от невменяемых маньяков, которые живут в своей реальности, в поведении "вменяемых" можно выделить некоторые шаблоны. По её словам, на формирование поведения преступника в первую очередь влияют проблемы в биологической, психологической и социальной сферах.

Ранее Лайф узнал у клинического психолога, какие признаки серийного маньяка можно увидеть в поведении убийцы девочки в Тюмени. По мнению специалиста, у бывшего полицейского за душой глубокая травма, пережитая в детстве.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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