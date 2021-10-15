Криминалисты объяснили, по каким признакам можно вычислить маньяка

Бывший консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин рассказал, как за последние годы изменился портрет маньяка. Как уточнил специалист в беседе с URA.ru, образ семейного человека заменил "холостой рецидивист".

"О том, как любят говорить, что маньяки — примерные семьянины, носят маску нормальных, — нет. Последние все истории доказывают как раз обратное", — сказал криминалист.

Как утверждает Кирюхин, маньяками в большинстве своём оказываются раннее судимые, ведущие маргинальный образ жизни, неженатые мужчины, которые на момент преступления находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Российский полиграфолог Анна Кулик также добавила, что, в отличие от невменяемых маньяков, которые живут в своей реальности, в поведении "вменяемых" можно выделить некоторые шаблоны. По её словам, на формирование поведения преступника в первую очередь влияют проблемы в биологической, психологической и социальной сферах.