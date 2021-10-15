Путин: Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причём, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях — и на территории Азербайджана, и на территории Армении — восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев — свыше 52 тысяч человек", — проинформировал российский лидер.