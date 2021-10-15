Алиев и Пашинян отметили особую роль Путина в прекращении карабахского конфликта

Россия и лично президент Владимир Путин сыграли решающую роль в прекращении вооружённых столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом на онлайн-конференции Совета глав государств СНГ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Благодаря посредническим усилиям РФ 9 ноября 2020 года удалось достичь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. РФ и лично президент Путин сыграли решающую роль в прекращении 44-дневной войны", — отметил он.

Также особую роль Путина в прекращении военных действий в Карабахе отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что действия российского лидера позволили избежать тысяч жертв с обеих сторон.