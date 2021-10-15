Путин предложил странам СНГ принять заявление против попыток вмешательства в выборы
Российская сторона считает важным выразить общую приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Россия предложила коллегам по СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств.
"Хотел бы упомянуть о ещё одной инициативе России, а именно — о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы", — указал российский лидер.
Напомним, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему было заявлено о "категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России". Москва передала Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела России, тот обещал изучить полученную информацию. Позже заявление российской стороны о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
К слову, в "Единой России" считают, что попытки иностранного вмешательства привели к мобилизации российских избирателей и увеличили явку на выборы в Госдуму. Мы как нация всегда сплочаемся, когда существует угроза, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
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