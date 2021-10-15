Путин предложил странам СНГ принять заявление против попыток вмешательства в выборы

Россия предложила коллегам по СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств.

"Хотел бы упомянуть о ещё одной инициативе России, а именно — о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы", — указал российский лидер.