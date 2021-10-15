Путин — о ситуации в Карабахе: Плохой мир лучше, чем хорошая война
Ранее лидеры Армении и Азербайджана отметили особую роль главы РФ в прекращении конфликта.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе и работе российских миротворцев.
"Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", — сказал президент.
Ранее Алиев и Пашинян отметили особую роль Путина в прекращении карабахского конфликта. Лидеры стран подчеркнули, что действия российского лидера позволили избежать тысяч жертв с обеих сторон.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения и Азербайджан при участии России договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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