НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин — о ситуации в Карабахе: Плохой мир лучше, чем хорошая война

Ранее лидеры Армении и Азербайджана отметили особую роль главы РФ в прекращении конфликта.

15 октября, 10:02
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе и работе российских миротворцев.

"Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", — сказал президент.

Ранее Алиев и Пашинян отметили особую роль Путина в прекращении карабахского конфликта. Лидеры стран подчеркнули, что действия российского лидера позволили избежать тысяч жертв с обеих сторон.

Путин: Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Нагорном Карабахе

Путин: Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Нагорном Карабахе

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения и Азербайджан при участии России договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1