Путин — о ситуации в Карабахе: Плохой мир лучше, чем хорошая война

Президент России Владимир Путин прокомментировал выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе и работе российских миротворцев.

"Всё это ещё раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", — сказал президент.

Ранее Алиев и Пашинян отметили особую роль Путина в прекращении карабахского конфликта. Лидеры стран подчеркнули, что действия российского лидера позволили избежать тысяч жертв с обеих сторон.