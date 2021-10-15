Путин считает, что трудовым мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык

Приезжающим на работу в РФ гражданам других стран СНГ необходимо как минимум знать русский язык. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия", — отметил Путин.