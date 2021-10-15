Путин считает, что трудовым мигрантам в РФ нужно как минимум знать русский язык
Фото © ТАСС/Владимир Гердо
Приезжающим на работу в РФ гражданам других стран СНГ необходимо как минимум знать русский язык. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.
"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия", — отметил Путин.
При этом он назвал русский язык одним из звеньев, которые связывают страны СНГ, наряду с общей историей, духовными корнями, глубоким переплетением культур и традиций. По мнению Путина, "русский язык является объединяющей силой".
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