Санкт-Петербургский международный культурный форум отменён из-за коронавируса
Он должен был пройти 11–13 ноября, а посвятить его планировалось теме культурных кодов новой, постковидной реальности.
Фото © Pexels
Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11–13 ноября, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры. На официальном сайте форума информации об отмене пока нет.
Санкт-Петербургский международный культурный форум — центральное событие культурной жизни страны. Это международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран. В этом году форум планировалось посвятить теме культурных кодов новой реальности. В рамках дискуссионных площадок планировалось обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего инфицированных — в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Кроме того, в России за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
Комментариев: 0