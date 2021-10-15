Санкт-Петербургский международный культурный форум отменён из-за коронавируса

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11–13 ноября, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры. На официальном сайте форума информации об отмене пока нет.

Санкт-Петербургский международный культурный форум — центральное событие культурной жизни страны. Это международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран. В этом году форум планировалось посвятить теме культурных кодов новой реальности. В рамках дискуссионных площадок планировалось обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.