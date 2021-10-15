Заммэра Москвы протестировал систему оплаты проезда в метро лицом

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов протестировал запущенную сегодня систему бесконтактной оплаты прохода в метро, которая основана на системе распознавания лиц Face Pay. Столичным Департаментом транспорта опубликовано видео, где он проходит через турникет с помощью одного лишь взгляда в камеру.

"По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Мы будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймём, что спрос на новый сервис растёт. Сейчас по одному турникету установлено в каждом вестибюле станций, а на некоторых станциях их больше", — цитирует его в телеграм-канале пресс-служба Дептранса Москвы.

Ликсутов уточнил, что алгоритм работы Face Pay прост: вы привязываете свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы", смотрите в камеру перед турникетом, отмеченным специальным стикером, после чего деньги за проезд автоматически списываются. При этом списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой.

В Дептрансе уточнили, что Face Pay не станет обязательным для пассажиров — все остальные варианты оплаты продолжат действовать. Отмечается, что всего за 20 минут с момента запуска Face Pay к новому сервису оплаты проезда присоединилось уже больше девяти тысяч человек.