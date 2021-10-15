Путин: Странам СНГ нужно солидарно защищать память о Великой Отечественной войне

"Для всех нас приоритетной является задача сохранения памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнёрам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убеждён, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", — подчеркнул российский лидер.