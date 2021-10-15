Путин: Странам СНГ нужно солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
Российская сторона считает важным продвигать инициативы по сохранению исторической правды и противодействию оправдания нацизма в любых его проявлениях.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Президент России Владимир Путин призвал коллег из СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне. Заявление прозвучало на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств в пятницу.
"Для всех нас приоритетной является задача сохранения памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнёрам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убеждён, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что к 80-летию начала Великой Отечественной войны Владимир Путин написал статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Она вышла в немецком интернет-издании Zeit Online и еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения". В своей статье, приуроченной ко Дню памяти и скорби, президент России призвал мировое сообщество избавиться от "груза прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок" и начать их исправление. Кроме того, российский лидер отметил, что Москва выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.
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