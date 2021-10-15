В УЕФА назвали верным решение засчитать спорный гол Мбаппе в финале Лиги наций

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти считает, что гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций с Испанией был засчитан верно. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру. Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры", — сказал Розетти.

Сборная Франции обыграла Испанию в финале Лиги наций со счётом 2:1. Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Гол Мбаппе на 80-й минуте стал победным.