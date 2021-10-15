Осуждённого в Красноярске бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

"По версии следствия, в 1998 году по указанию Анатолия Быкова, желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края, члены одной из находящихся в его подчинении организованной преступной группы совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Анатолий Быков обвинялся в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняло, что члены банды Быкова причастны к убийству криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам колонии. Гособвинение запрашивало больше — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Сейчас защита работает над обжалованием приговора.