Первый срок пошёл: Анатолий Быков получил 13 лет за убийства, но его ждёт ещё более суровое наказание Суд в Красноярске приговорил авторитетного сибирского бизнесмена к 13 годам лишения свободы. Против него расследуют другие дела, поэтому остаток жизни он может провести за решёткой. 7 сентября, 12:16 Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Главная интрига приговора суда в Красноярске заключалась в том, учтёт ли судья срок давности по преступлению — прошло уже 27 лет — и освободит Быкова от наказания или даст ему по полной. Дело в том, что в конце августа четыре из шести присяжных признали бизнесмена виновным и не заслуживающим снисхождения. До свободы Быкову не хватило всего одного голоса — при равенстве голосов сомнения трактовались бы в пользу обвиняемого. Интересно, что даже два голоса в пользу предпринимателя краевая прокуратура считает пристрастными. Об этом говорит ходатайство прокурора — о вынесении частного постановления в адвокатскую палату в связи с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей со стороны защиты по уголовному делу Быкова. После вердикта присяжных прокурор запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

На оглашение приговора прессу не пустили. Предприниматель выслушал решение суда спокойно. Суд в целом согласился с прокурором и дал Быкову 13 лет заключения. Гособвинение уже заявило, что не будет обжаловать приговор. Из зала суда Быкова провожали аплодисментами. Он продолжает настаивать на собственной невиновности и на том, что подвергается уголовному преследованию чисто по политическим мотивам. По словам Быкова, в 2020 году у него истёк так называемый криминальный фильтр, мешающий ему баллотироваться во власть, поэтому якобы и было принято политически мотивированное решение поднять старое дело из 90-х.

Напомним, что Быкову инкриминировали организацию убийства двух бывших соратников по ОПГ. В июле 1994 года автомобиль красноярских бандитов Наумова и Войтенко расстреляли другие бандиты — Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Бакурова задержали по горячим следам и приговорили к пожизненному лишению свободы, Чуйков же скрылся от следствия и до сих пор находится в розыске.

В основу обвинения против Анатолия Быкова легли показания его бывшего коллеги по криминальному цеху Владимира Татаренкова — Татарина, у которого в 90-е была своя банда киллеров. Татаренков рассказал следствию, что Наумов претендовал на лидерство в ОПГ Быкова и даже хотел взорвать своего патрона, поэтому Толя Бык решил сыграть на опережение, обратившись к нему за помощью. Сам Татаренков уже отсидел за организацию убийства Наумова и Войтенко и, по некоторым данным, находится сейчас на свободе.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Красноярского краевого суда

Это первый, но не последний приговор в судьбе Быкова. Завершается расследование ещё нескольких дел, которые грозят авторитету новыми дополнительными сроками. И немалыми.

— Собрана достаточная доказательная база, чтобы предъявить Быкову окончательное обвинение за подстрекательство к совершению убийства по найму, подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму и уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. По этим делам расследование уже завершено, материалы уголовных дел переданы защите для рассмотрения, — рассказали Лайфу в пресс-службе прокуратуры Красноярска.

Так, уголовное дело по особо тяжкой статье 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом") находится сейчас в производстве следствия. Если оно дойдёт до суда, то Быкову по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

Учитывая то, что Быкову 61 год, он может уже никогда не выйти на свободу. Пока в деле о двойном убийстве приговор не вступил в законную силу, защита бизнесмена намерена его обжаловать, считая, что в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Авторы Станислав Сенькин