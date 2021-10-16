В ООН отреагировали на внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки
Организация выступила против использования детей в политических целях.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В ООН раскритиковали внесение в базу украинского сайта "Миротворец" 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на офис официального представителя генсека.
"В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей, политическими инструментами", — заявил представитель организации.
Напомним, сайт "Миротворец" получил известность благодаря скандальным публикациям, в которых раскрывает данные журналистов, ополченцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками родины. 12-летнюю Фаину внесли в портал по обвинению в распространении фейков и домыслов, а также участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Комментариев: 0