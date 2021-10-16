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На Украине сочли наглостью перепись населения в Крыму

В Киеве припомнили Москве и выборы в Госдуму, в которых принимали участие жители полуострова.

15 октября, 22:27
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал наглостью проведение всероссийской переписи населения в Крыму. Он выразил уверенность в том, что полуостров "рано или поздно вернётся" в состав Незалежной.

"Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в ГД, которые не признаём не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно ещё что-то комментировать, но ещё раз подчёркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы её заберём к себе домой", — сказал Данилов журналистам.

Путин принял участие в переписи населения

Путин принял участие в переписи населения

В МИД Украины в свою очередь призвали международное сообщество осудить проведение всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать её результаты. Там пригрозили Москве ответными мерами.

Напомним, 15 октября во всех регионах страны стартовала Всероссийская перепись населения. Ответить на вопросы анкеты можно тремя способами: дождаться переписчика дома, прийти на переписные участки (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМа, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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