На Украине сочли наглостью перепись населения в Крыму
В Киеве припомнили Москве и выборы в Госдуму, в которых принимали участие жители полуострова.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал наглостью проведение всероссийской переписи населения в Крыму. Он выразил уверенность в том, что полуостров "рано или поздно вернётся" в состав Незалежной.
"Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в ГД, которые не признаём не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно ещё что-то комментировать, но ещё раз подчёркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы её заберём к себе домой", — сказал Данилов журналистам.
В МИД Украины в свою очередь призвали международное сообщество осудить проведение всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать её результаты. Там пригрозили Москве ответными мерами.
Напомним, 15 октября во всех регионах страны стартовала Всероссийская перепись населения. Ответить на вопросы анкеты можно тремя способами: дождаться переписчика дома, прийти на переписные участки (в том числе в МФЦ) или заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. По данным ВЦИОМа, 43% россиян собираются использовать именно первый вариант. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, а окончательные — до конца 2022 года.
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