На Украине сочли наглостью перепись населения в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал наглостью проведение всероссийской переписи населения в Крыму. Он выразил уверенность в том, что полуостров "рано или поздно вернётся" в состав Незалежной.

"Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в ГД, которые не признаём не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно ещё что-то комментировать, но ещё раз подчёркиваю: Крым — это территория нашей страны, и рано или поздно мы её заберём к себе домой", — сказал Данилов журналистам.

В МИД Украины в свою очередь призвали международное сообщество осудить проведение всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать её результаты. Там пригрозили Москве ответными мерами.