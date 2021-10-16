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Москвичей предупредили о первом снеге

Столбики термометров опустятся до минус двух — минус четырёх градусов.

15 октября, 21:52
<p>Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров </p>

Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Синоптики обещают 19 октября мокрый снег в утренние часы и ночью в Москве и Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову. Синоптик отметила, что обильного снегопада и установления снежного покрова не будет.

"Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре — снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт", уточнила Макарова.

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По словам специалиста, снег, вероятнее всего, выпадет в утренние часы и ночью 19 октября, потому что ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус двух — минус четырёх градусов со вторника по четверг. Потом в Московском регионе возможно потепление.

По информации Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днём в Москве прогнозируется 8–10 градусов тепла, в понедельник — 6–8 градусов тепла, в среду — 1–6 градусов тепла, в четверг — 9–14 градусов тепла.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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