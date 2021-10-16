Москвичей предупредили о первом снеге

Синоптики обещают 19 октября мокрый снег в утренние часы и ночью в Москве и Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову. Синоптик отметила, что обильного снегопада и установления снежного покрова не будет.

"Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре — снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт", — уточнила Макарова.

По словам специалиста, снег, вероятнее всего, выпадет в утренние часы и ночью 19 октября, потому что ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбики термометров опустятся до минус двух — минус четырёх градусов со вторника по четверг. Потом в Московском регионе возможно потепление.