Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе
На спине арестанта видны красные пятна, вероятно, от нанесённых ему ударов.
Фото © SHOT
Появилась фотография заключённого, избитого в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Снимок опубликовал телеграм-канал SHOT.
На фото видно, что на спине одного из арестантов имеются красные пятна, вероятно, от ударов. Сами осуждённые заявляют, что сотрудники колонии применили к ним силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, арестанты угрожали нанести себе увечья.
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа.
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