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Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

На спине арестанта видны красные пятна, вероятно, от нанесённых ему ударов.

15 октября, 21:47
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Появилась фотография заключённого, избитого в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Снимок опубликовал телеграм-канал SHOT.

ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе

ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе

На фото видно, что на спине одного из арестантов имеются красные пятна, вероятно, от ударов. Сами осуждённые заявляют, что сотрудники колонии применили к ним силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, арестанты угрожали нанести себе увечья.

Переговоры с бунтующими заключёнными колонии во Владикавказе зашли в тупик

Переговоры с бунтующими заключёнными колонии во Владикавказе зашли в тупик

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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