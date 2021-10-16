Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе

На фото видно, что на спине одного из арестантов имеются красные пятна, вероятно, от ударов. Сами осуждённые заявляют, что сотрудники колонии применили к ним силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, арестанты угрожали нанести себе увечья.