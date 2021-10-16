Переговоры с бунтующими заключёнными колонии во Владикавказе зашли в тупик
Силовики не планируют штурмовать учреждение до утра в надежде, что арестанты сами успокоятся.
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Переговоры с заключёнными, которые устроили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, пока ни к чему не привели. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, арестанты выломали стену в жилой зоне. При этом по территории колонии передвигается до 50 заключённых. Силовики пока не входили на территорию учреждения. Штурм не планируется до утра, если не будет обострения ситуации. Правоохранители рассчитывают, что спустя некоторое время заключённые успокоятся и сдадутся. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как уже сообщал Лайф, после ЧП к исправительной колонии прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа.
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