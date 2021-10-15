ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе
Ситуация на территории учреждения сейчас держится под контролем.
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Беспорядки в исправительной колонии № 1 во Владикавказе организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. Об этом сообщили в региональном УФСИН.
"В ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осуждённых отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — уточнили в управлении.
Заключённые призвали других устроить массовые беспорядки, а те поддались на провокацию и учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.
Как уже сообщал Лайф, после ЧП к исправительной колонии прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа.
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