ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе

Беспорядки в исправительной колонии № 1 во Владикавказе организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

"В ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осуждённых отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — уточнили в управлении.

Заключённые призвали других устроить массовые беспорядки, а те поддались на провокацию и учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.