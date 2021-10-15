НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСИН сообщила о причине и зачинщиках бунта в колонии во Владикавказе

Ситуация на территории учреждения сейчас держится под контролем.

15 октября, 20:02

Фото © SHOT

Беспорядки в исправительной колонии № 1 во Владикавказе организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

"В ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осуждённых отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — уточнили в управлении.

Заключённые призвали других устроить массовые беспорядки, а те поддались на провокацию и учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.

Как уже сообщал Лайф, после ЧП к исправительной колонии прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1