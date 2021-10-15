Меркель выразила уверенность в "проевропейской" ориентации нового кабмина ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность в том, что новое правительство страны будет придерживаться проевропейского курса и будет понимать значение ЕС "для мира и свободы".

"Я могу с полной уверенностью сказать, что это будет проевропейское правительство, которое знает, каково значение Европы для мира и свободы", — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо, подчеркнув, что это важное послание для других стран – членов ЕС.

Канцлер Германии выразила надежду на то, что новое правительство продолжит то, что было начато нынешним, однако не без "новых акцентов".