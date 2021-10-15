СК завёл дело после очередного конфликта в московском метро

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Очередной конфликт произошёл в Московском метрополитене. Там на станции "Текстильщики" пассажиры решили заступиться за девушку, к которой приставали трое парней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что они вступают в перепалку с пассажирами, а когда в ситуацию вмешиваются сотрудники полиции, не спешат реагировать на их требования.

"Компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За неё заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ГСУ СКР по Москве заведено дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) на всех троих парней.