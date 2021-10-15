Директор Моисеева призвал не вспоминать об инсульте, который певец перенёс более 10 лет назад
По словам представителя артиста, сейчас Моисеев хорошо себя чувствует, ведёт домашний образ жизни, но почти не посещает светские мероприятия.
Фото © Instagram / bmoiseevpro
Директор Бориса Моисеева Сергей Горох призвал журналистов не распространять слухи о жизни и здоровье артиста. После перенесённого в 2010 году инсульта СМИ периодически сообщали об ухудшении состояния артиста и даже о его смерти.
"Где-то раз в два месяца выпускают всякие ужасные материалы по поводу того, что Борис Моисеев умер, Борис Моисеев продаёт свою недвижимость... Вот эту всякую глупость, которую он-то читает одним из первых, потому что постоянно в Интернете находится, и очень расстраивается", — цитирует представителя певца "Москва 24".
Планы на будущее Моисеев пока не строит, но переживает, что второй год не может попасть к себе домой в Юрмалу, сообщил Горох. Он добавил, что никаких финансовых проблем у певца нет, он периодически видится с друзьями (Пугачёвой, Орбакайте), но всё-таки немного скучает по сцене.
"Состояние у него ровное, ухудшений нет. Он в полной гармонии с собой, в хорошем настроении, на позитиве, что для таких людей несвойственно: они уходят в себя, депрессуют и всё остальное. Он, наоборот, ведёт себя совершенно по-другому, он себя принял таким, какой есть, и нормально живёт с этим", — резюмировал директор Моисеева.
Ранее Моисеев заявил, что чувствует себя хорошо после перенесённых инсультов. Несмотря на проблемы со здоровьем, он сам ездит к врачам и даже общается с преданными поклонниками в Сети.
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