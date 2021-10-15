Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму

В связи с выборами в Госдуму, которые проходили на территории Крыма, и голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик Украина ввела санкции в отношении ещё 237 человек. Об этом по результатам заседания ведомства заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.