Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму
По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.
Фото © СНБО Украины
В связи с выборами в Госдуму, которые проходили на территории Крыма, и голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик Украина ввела санкции в отношении ещё 237 человек. Об этом по результатам заседания ведомства заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании — обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", — заявил он.
Данилов также уточнил, что большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, — это члены избирательных комиссий.
Напомним, Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал рестрикции комичными. Затем Украина ввела дополнительные санкции против участников выборов в Госдуму и членов избиркомов в Крыму, среди которых шесть сотрудников ФСБ и один гражданин Республики Корея.
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